Karabük'te Arkadaşlar Gelin Arabasının Önünü Keserek Tavla Oynadı

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Karabük'te iki arkadaş gelin arabasının önünü kesme amaçlı tavla oynayarak damattan bahşiş alırken, başka bir düğünde ise damadın arkadaşları 40 metre uzunluğunda para taktılar.

Karabük'te bir düğün konvoyunun önünü kesen iki arkadaş, gelin arabasının önünde tavla oynamaya başladı.

Damadı çağırarak aldıkları beğenmeyen 2 kişi yolu açmamakta ısrar ederek oynadıkları oyuna devam etti. Sonrasında sağdıcın desteğiyle de yeterince para toplayan arkadaşlar yolu açarak düğün konvoyuna müsaade etti. Damadın terlediği ve tebessüm ettiren anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başka bir düğünde ise Eren Cefakar isimli damadın arkadaşları, aralarında topladıkları bin 500 lirayı 5'er liralık banknotlar haline getirerek, iğneyle birbirine tutturup, takı töreninde boynuna doladı. Yaklaşık 1 dakika süren takı sonrası gençler Eren ve Tuğba Cefakar çiftini tebrik etti. - KARABÜK