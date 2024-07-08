Karabük'te Arkadaşlar Gelin Arabasının Önünü Keserek Tavla Oynadı - Son Dakika
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Karabük'te Arkadaşlar Gelin Arabasının Önünü Keserek Tavla Oynadı

Karabük'te düğün konvoyunun önünü kesen iki arkadaş, gelin arabasının önünde tavla oynamaya başladı. Damadı çağırarak yolu açmamakta ısrar eden arkadaşlar, sağdıcın desteğiyle yeterince para topladıktan sonra düğün konvoyuna müsaade etti. Başka bir düğünde ise damadın arkadaşları, topladıkları parayı iğneyle birbirine tutturarak takı töreninde boynuna doladı.

08.07.2024 12:37
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Karabük'te iki arkadaş gelin arabasının önünü kesme amaçlı tavla oynayarak damattan bahşiş alırken, başka bir düğünde ise damadın arkadaşları 40 metre uzunluğunda para taktılar.

Karabük'te bir düğün konvoyunun önünü kesen iki arkadaş, gelin arabasının önünde tavla oynamaya başladı.

Damadı çağırarak aldıkları beğenmeyen 2 kişi yolu açmamakta ısrar ederek oynadıkları oyuna devam etti. Sonrasında sağdıcın desteğiyle de yeterince para toplayan arkadaşlar yolu açarak düğün konvoyuna müsaade etti. Damadın terlediği ve tebessüm ettiren anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başka bir düğünde ise Eren Cefakar isimli damadın arkadaşları, aralarında topladıkları bin 500 lirayı 5'er liralık banknotlar haline getirerek, iğneyle birbirine tutturup, takı töreninde boynuna doladı. Yaklaşık 1 dakika süren takı sonrası gençler Eren ve Tuğba Cefakar çiftini tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Arkadaşlar Gelin Arabasının Önünü Keserek Tavla Oynadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Arkadaşlar Gelin Arabasının Önünü Keserek Tavla Oynadı - Son Dakika
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