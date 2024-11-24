Karabük\'te Azot Yüklü Tanker Devrildi

Karabük'te seyir halindeki azot yüklü tanker yoldan çıkarak devrildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük- Yenice Karayolu Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halindeki azot yüklü 31 AOH 499 plakalı tanker, Yeşilköy mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yol tek taraflı trafiğe kapanırken, geçişler kontrollü olarak sağlanıyor. - KARABÜK
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