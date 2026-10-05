Karabük\'te boğazına bıçak dayayan şahsı trafik polisi etkisiz hale getirdi

Karabük'te elindeki bıçağı boğazına dayayan şahıs, trafik polisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir şahıs henüz belirlenemeyen nedenle elindeki bıçağı boğazına dayadı. Olay yerine yakın yerde bulunan polis ekipleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Trafik polisi, şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak müdahalede bulundu. Polis memuru, bıçağın bulunduğu eli tutarak şahsın kendisine zarar vermesini engelledi. Diğer polis ekiplerinin de müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şahsın neden bıçağı boğazına dayadığı henüz öğrenilemezken, şahıs polis merkezine götürüldü.