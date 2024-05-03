Karabük\'te Düğünde Havaya Ateş Açan Damat Yakalandı

3.Sayfa

Karabük'te bir düğünde havaya ateş açan damat yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cumayanı Köyünde meydana geldi. Düğünde damat evin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülenmiş, çevredekilerin hayatlarının hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada tepki görmüştü.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri tespit ettikleri şahsı gözaltına aldı.

Karabük Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel medya ile sosyal medya hesaplarında yer alan düğünde gelin ve damadın havaya ateş açtığı haber ve paylaşımlarla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yayınlanan görüntüler üzerinde yapılan araştırma sonucunda videonun ikinci kısmında havaya ateş açan erkek şahsın ilimiz Cumayanı köyünde kendi düğününde havaya ateş açan B.T isimli erkek şahıs olduğunu tespit edilmesi üzerine adı geçen şahıs hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan' adli ve idari işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK