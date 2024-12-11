Karabük'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika
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Karabük'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Karabük\'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, park halindeki araca çarparak yakalandı. 61 bin TL ceza.

11.12.2024 15:41
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Karabük'te "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün park halindeki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtuluş Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.A. idaresindeki 06 CZS 523 plakalı Tofaş marka otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerini peşine taktı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacada şüpheli şahıs Preveze Caddesi üzerinde iken aracıyla drift atarken, Atatürk Bulvarı'na girdiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarptığı ve kaza yapan sürücünün araçtan inerek kaçtığı anlar yer alıyor.

Bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği öğrenilen sürücüye, "Dur" ihtarına uymamak, aykırı ışık kullanımı, drift atmak, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak suçlarından 61 bin 889 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika

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