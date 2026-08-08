Karabük'te Elektrikli Bisikletli Kaza Geçirdi
Safranbolu'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı, tedavi altında.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Babasultan Mahallesi Reha Güney Caddesi'nde meydana geldi.
H.A. idaresindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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