Karabük'te Fırtına Sonucu Çıkan Yangınlar - Son Dakika
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Karabük'te Fırtına Sonucu Çıkan Yangınlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Aynı fırtına Eskipazar ilçesinde de yıldırımların düşmesi sonucu orman yangınlarına yol açtı.

14.06.2024 19:54
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te etkili olan ve saatteki hızının 150 km'ye ulaşan fırtınada tarihi kent Safranbolu da etkilendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına sonrası birbirine değen elektrik tellerinin şase yapması sonrası kıvılcımlar yangına neden oldu. Kıvılcımların tutuşturduğu ot yangını rüzgarında etkisi ile hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen su tankeri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise yangın üst kısmında bulunan tarihi bir konağa ulaşmadan söndürüldü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kopan elektrik telleri nedeni ile bazı bölgelere ise elektrik verilemediği öğrenildi.

Yıldırımlar orman yangın çıkarttı

Öte yandan, Eskipazar ilçesinde ise düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Fırtına sonrası peş peşe düşen yıldırımlar Eskipazar ilçesine bağlı, Orta, Gözlü ve Babalar köyü ile Bürnük yaylasında 4 ayrı orman yangını çıkardı. Yangınlar ise ihbarlar sonucu bölgeye gönderilen arazözlerle kısa sürede söndürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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