Karabük\'te günlük kiralık evler ve araçlar için 189 bin 216 TL ceza kesildi

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Karabük'te günlük kiralık evlerin ve kiralık araçların denetimi uygulamasında 189 bin 216 TL ceza kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi çerçevesinde il genelinde 22-29 Mart tarihleri arasında "günübirlik kiralanan evlerin ve kiralık araç firmalarının denetlenmesi" uygulaması yapıldı.

29 ekip ve 75 personel ile yapılan uygulamalarda; 65 günübirlik kiralanan adres, 6 otel ve 3 pansiyon kontrol edilirken, buralarda konaklayan 280 şahsın sorgulandı. Uygulamada, 51 kiralık araç firması da kontrol edilirken, denetimlerde kayıp şahıs olarak aranan 1 çocuk şahıs gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 3 işletmeye toplamda 189 bin 216 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK