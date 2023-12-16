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Karabük'te iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale gelirken, bir kişi yaralandı. Şaban Kara'ya ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki Ayhan Kara'nın evine sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Şaban Kara yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük\'te iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı
16.12.2023 - 23:18,
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Karabük'te iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale gelirken, bir kişi yaralandı.

Olay Başpınar köyü Hocalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Kara'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki Ayhan Kara'nın evine de sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Şaban Kara ellerinden yaralanırken, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Eskipazar, Başpınar, Karabük, Son Dakika

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