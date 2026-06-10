Karabük'te Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Karabük'te Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu

Karabük\'te Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu
10.06.2026 14:13
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Karabük'te 10 şüpheli yakalanırken, kaçak kazıda çeşitli malzemeler ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karabük'te yapılan operasyonlarda kaçak kazı yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Haziran'da Safranbolu'da gerçekleştirilen denetimlerde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 jeneratör, 1 dedektör, 1 hilti, hiltiye ait 3 delici uç, 1 uzatma kablosu ile 4 çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

İlçede 7 Haziran'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 2 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 118 sentetik ecza hap bulundu. Şüphelilere ait 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük merkezde 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda da 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), farklı ebatlarda 2 parça amfetamin emdirilmiş peçete, 8 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Karabük, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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