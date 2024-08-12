Karabük\'te Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Safranbolu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişiye suçüstü operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları tespit edilen, jeneratör, beton kırıcı makinesi ile buna ait delici ve kırıcı uç, benzin ve yağ gibi çeşitli malzemelerde ele geçildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından 7 kişi savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK