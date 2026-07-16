Karabük\'te Kaza Anı Kamerada

Karabük'te cip ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücülerin idaresindeki 78 ABS 303 plakalı cip ile 78 M 0126 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın cipin AVM otoparkına yönelmek için dönüş yaptığı şırada gerçekleştiği görüldü. - KARABÜK