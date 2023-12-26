Karabük\'te meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Karabük'te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan Y.Ö. idaresindeki 78 AAL 224 plakalı cipe aynı istikamette seyreden A.B. idaresindeki 06 BRE 811 plakalı otomobil arkadan çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde cipin yaya geçidine yaklaştığında durakladığı ve arkadan gelen aracın çarptığı yer alıyor. - KARABÜK