Karabük'te Motosiklet Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Karabük'te otomobile çarparak savrulduktan sonra otobüsün altına girerek hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün o anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük- Yenice kara yolu, Yeşilköy köyü mevkisinde bayramın 1. günü meydana gelen feci kazada Yenice istikametine 78 SR 449 plakalı motosikleti ile seyreden Sefa Tulumoğlu (25), karşı istikametten gelen ve akaryakıt tesisine girmek için sola manevra yapan Tuncay İncebacak'ın (40) idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü bu sırada Karabük yönüne seyir halinde olan Harun Sezer (57) yönetimindeki yolcu otobüsünün altına girerek ağır yaralandı. Otobüsün altından çıkarılan ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen motosiklet sürücüsü yolda hayatını kaybetmişti.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniniye saniye yansıdı. - KARABÜK