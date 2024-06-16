Karabük'te Motosiklet Sürücüsü Otobüsün Altında Hayatını Kaybetti

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Karabük'te otomobile çarpan ve savrularak otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük- Yenice karayolu, Yeşilköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametine 78 SR 449 plakalı motosikleti ile seyreden Sefa T. (25), karşı istikametten gelen ve akaryakıt tesisine girmek için sola manevra yapan Tuncay İ. (40) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, bu sırada Karabük yönüne seyir halinde olan Harun S. (57) yönetimindeki yolcu otobüsünün altına girerek ağır yaralandı. Otobüsün altından çıkarılan ve Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen motosiklet sürücüsü yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK