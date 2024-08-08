Karabük'te Narko Timleri Uyuşturucu Tacirlerine Darbe Vurdu - Son Dakika
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Karabük'te Narko Timleri Uyuşturucu Tacirlerine Darbe Vurdu

Karabük\'te Narko Timleri Uyuşturucu Tacirlerine Darbe Vurdu

Karabük'te yapılan 3 ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

08.08.2024 14:39
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Karabük'te son günlerde artan operasyonlar sonucu Narko timleri uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Kent genelinde yapılan 3 ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleşti.

NARKO Tim ekiplerince yapılan operasyonlarda durumundan şüphelenilen Y.G isimli şahsın yapılan üst aramasında 165 adet Sentetik Ecza (Galara) maddesi, yine durumundan şüphelenilen F.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, daralı ağırlığı 23,01 gram esrar maddesi, S.Z isimli şahsın üst aramasında, ise daralı ağırlığı 35,48 gram esrar maddesi, ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 kişi hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Karabük halkını, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak, her türlü suçu olmadan önlemek için siz kıymetli hemşerilerimizin de destekleri ile Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hız kesmeden büyük bir dikkat, duyarlılık ve özveri ile devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Narko Timleri Uyuşturucu Tacirlerine Darbe Vurdu - Son Dakika

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