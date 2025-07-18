Karabük\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar Köyü mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu ilçeisne bağlı Çavuşlar Köyü çıkan ve yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü yangına karadan 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 helikopter, 5 özel idare tankeri, 2 itfaiye aracı ve toplam 90 personel ile müdahale edildi.

Zaman zaman rüzgarında etkisi ile ilerleyen yangın Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyü Hocaoğlu mahallesine de sıçradı. Burada alevlerin evlere sıçramaması için de köylüler traktörlere bağladıkları su tankerleri ve kovalarla alevlere müdahale etti. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Karabük, Safranbolu ve Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük İl Özel İdaresi ekiplerinin de müdahalede bulunduğu yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları sürdürülüyor. - KARABÜK