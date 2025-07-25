Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor

Karabük\'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor
25.07.2025 13:13
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Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde orman yangınları sürüyor; alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınında, yemyeşil alanlar saatler içerisinde simsiyah hale dönüyor. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yeleri ise ekiplerin cansiparane çabası ile başarılı müdahalesi kül olmaktan kurtarılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü mezarlık mevkiinde ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Pazaryeri Mahallesi'nde 2 gün önce başlayan ve devam eden yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rağmen kontrol altına alınamıyor.

Alevler geçtiği yerleri kararttı

Yemyeşil orman alanlarını saatler içerisinde simsiyah bir hale dönüşerek kül oluyor. Bir çok ev, samanlık, ahır ve arı kovanlarını kül eden alevler, çok sayıda arı ve ormanda yaşayan canlıyı da telef etti.

Aşırı sıcaklar ve rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevler geçtiği bölgelerde savaş alanları andıran görüntüler ortaya çıktı.

Yerleşim yerleri böyle kurtarılıyor

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışan yangın, yerleşim yerlerine yöneldiğinde ise ekipler, hızlı ve yerinde müdahalelerle alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması önlüyor. Yaklaşan alevlerle birlikte, o köy ve mahalleler hızlı bir şekilde tahliye edilerek, hemen çevresinde iş makineleri tarafından kanal şeklinde yollar açılıyor. Yerleşim yerinin çevresinde uzanan kilometrelerce alandaki toprak örtüsü de temizlenerek, bir güvenlik barikatı oluşturuluyor. Bir taraftan da yerleşim yerine doğru ilerleyen yangın hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Ayrıca yerleşim yerinde belirlenen kritik noktalarda da sıçrayan alevlere karşı anında müdahale için arazöz ve itfaiye ekipleri bekletiliyor.

Tehdit geçince ekipler başka yere yönlendiriliyor

Yerleşim yerindeki yangın tehdidi geçtikten sonra ise yerleşim yerinin çevresindeki yanan alanların yeniden tutuşmamasını önlemek amacıyla soğutma çalışması yürütülüyor. Yangın tehdidi tamamen sona erince boşa çıkan ekipler ise yanma tehdidi olan başka bir yerleşim yerine yada alevlere karadan müdahale eden ekiplere destek olarak gönderiliyor.

Şaşırtan görüntü

Safranbolu ilçesinde yangının ilk önce başladığı başladığı Çavuşlar köyünün, Ovacık ilçe sınırında bulunan Köprübaşı Mahallesi'nde ise alevler 4 samanlık, 1 eski ev ve çok sayıda arı kovanı kül etti. Arı kovanları ve ahırların bulunduğu alandaki bir görüntü ise görenleri şaşırttı. Alevlerin arasındaki bir karınca yuvasının yangından hasara uğramadan kurtulması dikkat çekti. Yuvanın bulunduğu küçük bir alanda toprak beyaz bir renkte görünürken, çevresinde toprağın ise siyah bir görüntüye sahip oldu. Yangın sonrasında yuvalarından çıkarak yiyecek toplamaya uğraşan karıncalar ve yuvalarını gören köylüler, durumu Allah'ın takdiri olarak yorumlarken, yuvanın üst bölgesinde hiç bir ot olmaması nedeniyle karıncaların alevlerden kurtulmuş olabileceğini ifade etti.

Alevler ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Karabük'teki orman yangınları nedeniyle bölgede yapan gazeteciler, alevlerin arasına girerek, yangını ilk kez yakından görüntüledi. Ovacık ilçesi Kışla köyü Pazaryeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda çekilen görüntülerde ise bitki örtüsü ve ağaçları kül eden alevin bir anda parlaması ve hızla yayılması da yer aldı.

Alevleri gören bir gazeteci ise görüntü çekmek yerine eline aldığı dal parçası ile yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Safranbolu ve Ovacık ilçeleri arasındaki ormanlık alanların hemen hemen her yerinde dumanlar yükselirken, yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler ise gündüzleri havadan ve karadan, geceleri ise sadece karadan müdahale ediyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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