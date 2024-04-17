Karabük'te Oto Hırsızlığına Teşebbüs Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Oto Hırsızlığına Teşebbüs Eden Şahıs Tutuklandı

Karabük\'te Oto Hırsızlığına Teşebbüs Eden Şahıs Tutuklandı

Karabük'te bir şahsın oto hırsızlığına teşebbüs ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şahsın daha önce işlediği hırsızlık suçlarından dolayı 62 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüpheli, 2 ayrı evden hırsızlık suçundan yakalanarak tutuklandı.

17.04.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te oto hırsızlığına teşebbüs ettiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı şahıs polis ekipleri tarafından iki ayrı evden hırsızlık suçundan yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Olay Bağ Essan Sanayi Sitesinde geçen hafta meydana gelmişti. Kimliği belirsiz bir şahıs panelvan araç ile kamyoneti "düz kontak" yöntemi ile çalmaya çalıştığı anların güvenlik kamerasına yansıması sonrası polis ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmaları sonucu şüphelinin 62 suç kaydı olan M.O. olduğun tespit etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelinin 15 Nisan'dan 2 ayrı evden hırsızlık suçundan yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Oto Hırsızlığına Teşebbüs Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kastamonu'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 28 Gözaltı
    18:28 Kastamonu'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 28 Gözaltı

    Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.

  • Muş'ta köy muhtarının aracıyla öğrenci servisi çarpıştı: 10 yaralı
    18:25 Muş'ta köy muhtarının aracıyla öğrenci servisi çarpıştı: 10 yaralı

    Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

  • Isparta'da FETÖ/PDY üyesi ihraç Astsubay yakalandı
    18:24 Isparta'da FETÖ/PDY üyesi ihraç Astsubay yakalandı

    Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.

  • Balıkesir'de Afganistan uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı
    18:22 Balıkesir'de Afganistan uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.

  • ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı
    18:17 ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı

    Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Oto Hırsızlığına Teşebbüs Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement