Karabük\'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde'de meydana geldi. Yüksel Ş. idaresindeki 37 AAC 069 plakalı otomobil ile Ramazan A. idaresindeki 34 CON 198 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Özlem A. ve Sümeyye E.A., yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK