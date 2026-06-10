Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskipazar ilçesinde, Fatih Işıkdağ'a ait 78 AAT 910 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de park halindeyken belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK