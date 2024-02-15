Karabük'te Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Karabük\'te Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi bulundu. Operasyonda A.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

15.02.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe genelinde genel asayiş ve güvenliğin temini çerçevesinde Mermer Mahallesi'nde ruhsatsız silah ve tüfek bulundurduğu ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 18 adet tabanca fişeği, 59 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda A.T. isimli şahıs ise gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:30:16. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement