Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası İş Yeri ve Evler Su Altında - Son Dakika
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Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası İş Yeri ve Evler Su Altında

Karabük\'te Sağanak Yağmur Sonrası İş Yeri ve Evler Su Altında

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası birçok iş yeri ve evin bodrum katları su altında kaldı. Yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Safranbolu ilçesinde de benzer durumlar yaşandı.

12.07.2024 20:16  Güncelleme: 20:36
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Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası çok sayıda iş yeri ve evlerin bodrum katlarını su basarken, göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkisini devam ettirdi. Metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Su içerisinde kalan bazı araçlar arızalanırken, bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde sağlı sollu geçen araçların fırlattığı su nedeniyle bir sürücünün kaza yapmaktan son andan kurtulduğu görüldü.

Öte yandan metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, vatandaşların yardımına Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Celal Türk adlı vatandaş, evin su bastığını iş yerinde öğrendiğini belirterek kovaların yardımıyla temizlemeye çalıştıklarını söyledi.

Gayzabaşı mevkiinde de dere yatağına dönen yolda mahsur kalan otomobil cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası İş Yeri ve Evler Su Altında - Son Dakika

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