Karabük'te silahlı saldırı sonrası yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te silahlı saldırı sonrası yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Karabük'te bir kişinin oynadığı iddia sonucu para kaybetmesi sonrası büfeye silahlı saldırı düzenlemesinin ardından yaşanan panik anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Büfede oturanlar saldırının ardından panikle kaçıştı.

15.07.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te silahlı saldırı sonrası yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırının yaşandığı yerde bulunan kafede oturanlar panikle kaçıştı

KARABÜK - Karabük'te bir kişinin oynadığı iddia sonucu para kaybetmesi sonrası büfeye silahlı saldırı düzenlemesinin ardından yaşanan panik anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Güneş Caddesi üzerinde şans oyunları hizmeti veren büfede meydana gelen olayda Musa Demirci iddiaya göre, sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL para kaybetti. Kaybettiği paraya hazmedemeyen şahıs, büfe önünde belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açarak kaçtı. Büfe işletmecisi Mustafa Orhan ile cadde üzerindeki bir polis ile vatandaşların peşinden koştuğu şahıs olayın yaşandığı yerin yakınındaki alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalanmıştı.

Büfe işletmecisi ve eşi ile vatandaşların büyük panik yaşandığı olayda, iş yerine 3 kurşun isabet ederken, silahı ile birlikte gözaltına alınan şahıs Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek gözaltına alındı

Oynadığı şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybeden şahsın olayı gerçekleştirdiği o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Silahlı saldırının yaşandığı yerin hemen yakınındaki bir kafede oturanların panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırının yaşanmasının ardından kafeterya önünde oturan müşteriler ayağa kalktığı ve olayı anlamaya çalıştığı, saldırganın kendilerine doğru koştuğunu gören müşterilerin panikle işyerine kaçışmaya başladığı yer aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs emniyette verdiği ifadesinde,iddia oyunları bağımlısı olduğu ve sabah saatlerinden itibaren oynadığı şans oyunlarında 50 Bin TL kaybettiğini ve bir anlık öfkeyle belindeki tabanca ile ateş açtığını ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Karabük, Olaylar, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te silahlı saldırı sonrası yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:23 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Gerekirse TRT binasını yıkın“ diye talimat verdim Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:14:49. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te silahlı saldırı sonrası yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement