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Karabük'te silahlı saldırı sonrası yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırının yaşandığı yerde bulunan kafede oturanlar panikle kaçıştı

KARABÜK - Karabük'te bir kişinin oynadığı iddia sonucu para kaybetmesi sonrası büfeye silahlı saldırı düzenlemesinin ardından yaşanan panik anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Güneş Caddesi üzerinde şans oyunları hizmeti veren büfede meydana gelen olayda Musa Demirci iddiaya göre, sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL para kaybetti. Kaybettiği paraya hazmedemeyen şahıs, büfe önünde belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açarak kaçtı. Büfe işletmecisi Mustafa Orhan ile cadde üzerindeki bir polis ile vatandaşların peşinden koştuğu şahıs olayın yaşandığı yerin yakınındaki alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalanmıştı.

Büfe işletmecisi ve eşi ile vatandaşların büyük panik yaşandığı olayda, iş yerine 3 kurşun isabet ederken, silahı ile birlikte gözaltına alınan şahıs Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek gözaltına alındı

Oynadığı şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybeden şahsın olayı gerçekleştirdiği o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Silahlı saldırının yaşandığı yerin hemen yakınındaki bir kafede oturanların panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırının yaşanmasının ardından kafeterya önünde oturan müşteriler ayağa kalktığı ve olayı anlamaya çalıştığı, saldırganın kendilerine doğru koştuğunu gören müşterilerin panikle işyerine kaçışmaya başladığı yer aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs emniyette verdiği ifadesinde,iddia oyunları bağımlısı olduğu ve sabah saatlerinden itibaren oynadığı şans oyunlarında 50 Bin TL kaybettiğini ve bir anlık öfkeyle belindeki tabanca ile ateş açtığını ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.