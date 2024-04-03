Karabük'te sokak kedilerini besleme mevzusu nedeniyle tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana gelen olayda teravih namazından dönüş yapan Gülseren Yıldırım (58) bir süredir sorun yaşadıkları alt katındaki komşusu Erol A. isimli şahısla iddiaya göre sokak kedilerini besleme mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yıldırım'ın "Dışarı çık" diye bağırdığı şüpheli pencereye çıkar çıkmaz eline aldığı tüfekle Kemalettin ve Gülseren çiftine 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde kalan kadın yere yığılırken, Kemaletin Yıldırım'ında parmağı kurşunun isabet etmesi nedeniyle koptu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gülser Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemalettin Yıldırım'ın tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı zanlının evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet 16'lık dolu kartuş, 2 adet 16'lık boş kartuş ve av tüfeği kütüklüğü ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Sokak Kedilerini Besleme Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TR Düşünce Kulubü'nün düzenlediği iftar programında Kent Konseyi ile ilgili oluşturulacak yeni yapıya dair bilgiler verdi. Amacın Bursa'yı demokrasi şehri yapmak olduğunu belirten Bozbey, Kent Konseylerinin yapısını değiştireceklerini söyledi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı ve uyuşturucu ile suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi ve masaj salonu 90 gün süreyle kapatıldı.
Balıkesir'in Levent Mahallesi'nde bir evde tadilat yapan 30 yaşındaki usta, ev sahibinin değerli hasır burma bileziğini çalarak kuyumcuda sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
2019 yılından beri Bursa Kent Konseyi Başkanlığını sürdüren Şevket Orhan, mahalli idare seçimleri sonrasında görevinden ayrıldı. 2021-2024 çalışma döneminin son yürütme kurulu toplantısında veda eden Orhan, yeni başkana başarılar diledi.
Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve M.K. isimli şahısları durdurarak arama yaptı. Üst aramalarında 8 gram sentetik uyuşturucu bulunan şahıslar gözaltına alındı.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara 25 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. 4 şahıs gözaltına alındı ve 16 bin 280 TL nakit para ile oyun kağıdı ele geçirildi.
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