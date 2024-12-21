Karabük\'te Su Tankerinin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

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Karabük'te belediyeye ait su tankerinin çarptığı bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Demirçelik Kavşağında meydana geldi. Karabük Belediyesine ait Haşim İ. idaresindeki 34 BAC 162 plakalı ait su tankeri Öğlebeli istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ş.'ye (42) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya, ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK