Karabük'te taksiye çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Karabük'te taksiye çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük\'te taksiye çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kurye motosikleti taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Kazada iki araçta da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

14.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:17
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Karabük'te taksiye çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki kurye motosiklet, 1003 Nolu Caddede seyir halindeyken duraktan çıkış yapan taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kaza sonrası çevredeki vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu yer alıyor.

Kazada iki araçta da ufak çaplı maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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