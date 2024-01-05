Karabük\'te tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak•
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Esentepe Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 6 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK
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