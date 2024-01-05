 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Esentepe Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde yapılan aramada 6 parça tarihi eser ele geçirildi. Objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı.

Karabük\'te tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
05.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:29
Abone Ol

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Esentepe Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 6 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esentepe, Jandarma, Karabük, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 18:57:58. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement