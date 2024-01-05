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Karabük'te teknoloji mağazasından 2 milyon 537 bin 894 liralık ürün çalan çalışan tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te teknoloji mağazasından 2 milyon 537 bin 894 liralık ürün çalan çalışan tutuklandı

Karabük'te bulunan bir teknoloji mağazasında çalışan bir şahıs, 2 milyon 537 bin 894 TL değerindeki cep telefonu, televizyon, klavye kulaklık gibi dijital satış malzemelerini çalarak tutuklandı. Mağaza müdürüyle görüşen mağdur müşterilerin şikayeti üzerine yapılan incelemede, mağaza çalışanının çalma olayı ortaya çıkarıldı. Şüpheli şahıs, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Karabük\'te teknoloji mağazasından 2 milyon 537 bin 894 liralık ürün çalan çalışan tutuklandı
05.01.2024 - 21:14,  Güncelleme: 21:17
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Karabük'te bir teknoloji mağazasından 2 milyon 537 bin 894 liralık ürün aldığı tespit edilen mağaza çalışanı tutuklandı.

Olay, Kemal Güneş Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan teknoloji mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, üç müşteri, mağazanın satış elemanından çeşitli marka ve modelde birer adet cep telefonu satın aldıklarını ve ödemeyi mağaza satış elemanına yaptıklarını, satış elemanının satın aldıkları cep telefonlarının depoda olmadığını kendilerine bildirdiğini, daha sonra kendileriyle cep telefonları için herhangi bir personel ya da müşteri hizmetlerinin irtibata geçmemesi üzerine aynı mağazaya giderek mağaza müdürü ile görüştü. Mağdur şahıslar, mağazada müdürü ile görüştüklerinde böyle bir işlemden haberdar olmadığını belirtmesi üzerine şikayette bulundu.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağaza müdürü H.K.'nın ifadesini alırken, depoda yapılan sayımda mağaza çalışanı olan B.S.B. isimli şahsın 83 parça cep telefonu, televizyon, klavye kulaklık ve benzeri toplam değeri 2 milyon 537 bin 894 TL tutarındaki dijital satış malzemelerini aldığı olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda B.S.B., evinde gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te teknoloji mağazasından 2 milyon 537 bin 894 liralık ürün çalan çalışan tutuklandı - Son Dakika


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