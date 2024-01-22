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Karabük'te Tilki, Tavuk ve 4 Köpeğin Zehirlenerek Telef Edilmesi İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Karabük'te Tilki, Tavuk ve 4 Köpeğin Zehirlenerek Telef Edilmesi İnceleme Başlatıldı

Karabük'te Başköy Köyü'nde meydana gelen olayda tilki, tavuk ve 4 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi üzerine jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde bulunan zehirli tavuk kemiği parçaları ve telef olan hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Karabük\'te Tilki, Tavuk ve 4 Köpeğin Zehirlenerek Telef Edilmesi İnceleme Başlatıldı
22.01.2024 - 11:01,
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Karabük'te tilki, tavuk ve 4 köpeğin zehirlenerek telef edilmesine ilişkin jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı.

Olay merkeze bağlı Başköy Köyü'nde meydana geldi. Bahse konu yerde yapılan incelemede 4 köpek ile 1'er tavuk ve tilkinin telef olması üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bulunan ve zehirli olduğu değerlendirilen tavuk kemiği parçaları ile zehirlenen hayvanlardan numuneler alındı. Telef olan hayvanlar ekipler tarafından gömülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Tilki, Tavuk ve 4 Köpeğin Zehirlenerek Telef Edilmesi İnceleme Başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te Tilki, Tavuk ve 4 Köpeğin Zehirlenerek Telef Edilmesi İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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