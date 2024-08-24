Karabük\'te TOKİ Konutları İçin Yapılacak Alanında Yangın Çıktı

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Karabük'te TOKİ'nin vatandaşlar için konut yapacağı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. 3. Etap TOKİ konutlarının yapılacağı bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK