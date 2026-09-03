Karabük\'te tütün ve uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen 4 ayrı operasyonda 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Yenice ilçesinde 4 ayrı faaliyet gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 8 gram metamfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir bitkisi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.