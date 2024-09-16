Karabük\'te Uyuşturucu Hapla Yakalanma

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Karabük'te üzerinde ve aracında 100 adet sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan faaliyette, bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 100 adet 800 miligram sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK