Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te üzerinden 17 adet sentetik ecza ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde şüphelendikleri şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada 17 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK