Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucuya karşı amansız çalışmalarını sürdürüyor. R.E. isimli şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 3.98 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 adet cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İkinci operasyonda uyuşturucu ile yakalanan E.K. de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile 12 fişek ele geçirildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amacıyla hastanenin elektriği bir süre kesildi.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanenin elektriği tedbir amacıyla bir süre kesildi.
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