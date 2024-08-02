Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

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Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan istihbari ve saha faaliyetleri sonucu 26-31 Temmuz tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi.

A.O.K., İ.C.G. ve A.A. isimli şüphelilerin yakalandığı operasyonlarda 17,41 gram bonzai ve 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda ve denetimlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar sonucunda hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan B.B. isimli şahıs ve "Kendi Kullanımı İçin İhtiyaç Duyduğu Esrarı Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekimi Yapmak" suçundan kesinleşmiş 6 bin lira adli para cezası ile yakalama emri bulunan Y.G. isimli şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK