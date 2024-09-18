Karabük\'te Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

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Karabük'te ormanlık alana uyuşturucu poşetini atan zanlı poşetin üzerindeki parmak izinden tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alanda içerisinde metamfetamin olan poşet ele geçirdi.

Poşeti atan şahsın yakalanması için başlatılan çalışmada poşet üzerinde parmak izleri tespit edildi. Alınan parmak izi örneklerinden zanlı tespit edilirken, zanlının il merkezindeki evinde ve işyerinde yapılan aramada da 5,28 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK