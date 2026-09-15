Karabük'te yabancı öğrenci evinde yangın, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede
Karabük'te yabancı öğrencilerin kaldığı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 yabancı öğrenci ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te, yabancı öğrencilerin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana geldi. Yabancı öğrencilerin kaldığı 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında, dumandan etkilenen 2 yabancı öğrenci ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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