Karabük'te Yangın Korkusu Büyümeden Söndürüldü
Karabük'te Yangın Korkusu Büyümeden Söndürüldü

Karabük\'te Yangın Korkusu Büyümeden Söndürüldü
09.08.2025 14:06
Yenice'deki yangın, devrilme riski taşıyan elektrik direklerinden kaynaklandı ve hemen kontrol altına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde otluk alanda çıkan yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın Erfeyli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, devrilmek üzere olan elektrik direklerindeki tellerden kaynaklı otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler hortumlarla ilk müdahaleyi kendileri yaparken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, köylüler devrilmek üzere olan elektrik direklerinin onarılmasını bekliyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük'te Yangın Korkusu Büyümeden Söndürüldü

SON DAKİKA: Karabük'te Yangın Korkusu Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika
