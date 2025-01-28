Karabük'te Yangın Paniği

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Karabük'te korkutan yangın

KARABÜK - Karabük'te iki katlı evin üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kapullu Mahallesi Kapullu Caddesinde meydana geldi. Bir evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.