Karabük'te yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Karabük-Yenice kara yolu Satuk köyü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Necati Ceylan'a, Can D. (44) idaresindeki 78 ABU 764 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Ceylan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK