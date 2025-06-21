Karabük\'te Yayılmadan Söndürülen Yangın

Karabük'te otluk alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların hortum ile müdahale ettiği yangına çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK