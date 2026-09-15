Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar - Son Dakika
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Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 TL’ye satılması büyük tepki topladı. Güvenlik kontrolünün ardından temel ihtiyacını karşılamak isteyen yolcuların isyan ettiği olay, havalimanlarındaki denetimsiz ve yüksek fiyat politikasını yeniden gündeme taşıdı.

Havalimanlarında güvenlik prosedürleri gereği dışarıdan sıvı getiremeyen yolcular, terminal içindeki işletmelerin sunduğu fiyat tarifeleriyle karşı karşıya kalıyor. Su gibi en temel gıda maddesinin 380 TL'den satışa sunulması, sosyal mecrada fahiş fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

HAVALİMANINDA FAHİŞ FİYAT GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İstanbul’daki havalimanlarında hizmet veren işletmelerin yüksek fiyat politikaları son dönemde sık sık kamuoyunun gündemine geliyor. Geçtiğimiz aylarda yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir vatandaşın tek bir sandviç ve bir bardak çay için 735 TL ödemesi geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu faturaya göre işletmenin tek bir sandviç için 550 TL, bir bardak çay için ise 185 TL ücret talep ettiği görülmüştü.

Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

DENETİM ÇAĞRISI YENİLENDİ

Son yaşanan 380 TL'lik su olayıyla birlikte yolcular ve sosyal medya kullanıcıları, havalimanlarındaki yeme-içme alanlarında uygulanan fiyat tarifelerine yönelik denetimlerin artırılması çağrısını yineledi. Konuyla ilgili yetkili kurumlardan ve havalimanı yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pozitron Emisyon Tomografisi, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    Almak zorundamısın, Bimde 26 lira git ordan al. 2 21 Yanıtla
    Kadir Can Kadir Can:
    Ulan süper zeka havalimanında susayan adam bim nerede bulacak nasıl beyin var 28 0
    tolga karabulut tolga karabulut:
    KLASİK AKÇOMAR İŞTE :d EKMEK YEME ET ALMA ARABA BİNME EVDE OTURMA ÇADIRDA YAT ARABA LÜKS ET ZENGİN İŞİ TATİLE GİTME HAVALIMANINDAN SU ALMA BİMDEN AL :d:d:d:dd: 12 0
    FIRAT ÇİMEN FIRAT ÇİMEN:
    Bim den alıyorsun x raydan geçerken güvenlikler görüyor sonra suyu senden alıp çöpe atıyorlar 9 0
    Mert Can Mert Can:
    Senin gibi süperr insanlarla aynı coğrafyada yaşıyoruz 7 0
    Celal Esen Celal Esen:
    Bu güzel kafaya nasıl sahip olabiliyorsun. 2 0
  • FATİH KAÇAR FATİH KAÇAR:
    BU İŞLETMELER KADAR BUNLARA FIRSAT VERENLERİN KABAHAT,ONUN İÇİN BİR AÇIKLAMA VE DURUMU İYİLEŞTİRİCİ BİR ADIM ATILMAZ BENCE. 9 0 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    bunlari denetleyen yok mu dag basimi burasi arkadas 9 0 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    ORDAN ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ KOYUN ÇANTANIZA UFAK BİR SU FİYATINI ÜZERİNE YAZMIŞ ALMA KARDEŞİM SONRADA ŞİKSYET ETME 1 6 Yanıtla
    Samur Birsen Samur Birsen:
    Sanırım hayatınızda hiç havalimanına girme ihtiyacınız olmadı.Haklısınız hayat bu şekilde daha güzel.Ama onlar başka bir şey tartışıyorlar çok da şey etmeyin kafanızı yormayın 2 0
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SON DAKİKA: Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar - Son Dakika
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