Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Havalimanlarında güvenlik prosedürleri gereği dışarıdan sıvı getiremeyen yolcular, terminal içindeki işletmelerin sunduğu fiyat tarifeleriyle karşı karşıya kalıyor. Su gibi en temel gıda maddesinin 380 TL'den satışa sunulması, sosyal mecrada fahiş fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

HAVALİMANINDA FAHİŞ FİYAT GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

İstanbul’daki havalimanlarında hizmet veren işletmelerin yüksek fiyat politikaları son dönemde sık sık kamuoyunun gündemine geliyor. Geçtiğimiz aylarda yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir vatandaşın tek bir sandviç ve bir bardak çay için 735 TL ödemesi geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu faturaya göre işletmenin tek bir sandviç için 550 TL, bir bardak çay için ise 185 TL ücret talep ettiği görülmüştü.

DENETİM ÇAĞRISI YENİLENDİ

Son yaşanan 380 TL'lik su olayıyla birlikte yolcular ve sosyal medya kullanıcıları, havalimanlarındaki yeme-içme alanlarında uygulanan fiyat tarifelerine yönelik denetimlerin artırılması çağrısını yineledi. Konuyla ilgili yetkili kurumlardan ve havalimanı yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.