Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı - Son Dakika
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Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
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Sassuolo'nun Juventus'u 3-2 mağlup ettiği maçın 90+4. dakikasında gelen galibiyet golündeki görüntüler tartışma yarattı. Juventuslu savunmacının rakibine baskı yapmaması, kalecinin ise şuta hamle yapmaması üzerine pozisyonu izleyen bazı futbolseverler, "Bu şike değil de ne? Bu kadar da olmaz" yorumlarında bulundu.

İtalya Serie A'da Sassuolo'nun Juventus'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son anlarında yaşananlar dikkat çekti. Özellikle 90+4. dakikada gelen galibiyet golünde Juventus savunması ve kalecisinin verdiği görüntü tartışmaları beraberinde getirdi.

SAVUNMACI BASKI YAPMADI, RAKİBİNİ İZLEDİ

Sassuolo'nun atağında topu alan futbolcu şut için hazırlanırken karşısındaki Juventuslu savunmacının rakibine baskı yapmadığı görüldü. Sassuolo oyuncusu rahat şekilde pozisyonunu hazırladı ve adeta göstere göstere şutunu çekti.

KALECİ ŞUTA UÇMADI

Pozisyonun bir diğer dikkat çeken noktası ise Juventus kalecisinin tepkisi oldu. Kalecinin kaleye yönelen şuta uçmaması ve belirgin bir kurtarış hamlesinde bulunmaması görüntüler üzerindeki tartışmayı daha da artırdı.

"BU ŞİKE DEĞİL DE NE?"

Juventuslu savunmacının rakibine baskı yapmadan pozisyonu izlemesi ve kalecinin şuta hamle yapmaması üzerine bazı futbolseverler görüntülere "Bu şike değil de ne?" ve "Bu kadar da olmaz" sözleriyle tepki gösterdi. Ancak söz konusu ifadeler görüntülere yönelik yorumlardan ibaret. Karşılaşmaya ilişkin resmi olarak açıklanmış bir şike tespiti bulunmuyor.

İşte o tartışılan golden kareler; (Telif nedeniyle golün videosunu koyamıyoruz)

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı - Son Dakika

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