Karabük\'te Yoğun Sis Kazası: Motosiklet Sürücüsü Feci Şekilde Can Verdi

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Karabük'te sabaha karşı yoğun sis nedeniyle tünel çıkışında kaldırıma çarparak savrulan motosikletten düşen Sefa Durmuş (36), arkadan gelen TIR ve otomobil tarafından ezilerek feci şekilde can verdi.

Kaza, sabaha karşı saat: 04.40 sıralarında Karabük - Eskipazar D-755 kara yolu Cildikısık Tüneli'nde meydana geldi. Eskipazar yönüne giden Sefa Durmuş idaresindeki 34 GOG 407 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Tünel dışına savrulan motosikletten düşen Durmuş'un üzerinden sisten dolayı henüz plakası ve sürücüleri belirlenemeyen TIR ve otomobil geçti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden geçen araçlardan dolayı feci şekilde can veren Sefa Durmuş'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada uzun süre tek yönlü olarak ulaşıma kapanan tünel ekiplerin incelemesi ve itfaiye ekiplerinin yol temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili oalrak Karayollarının tünel çıkışında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. - KARABÜK