Karabük\'te Yük Treni Kamyonete Çarptı

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Karabük'te yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarparken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Kavşağ'ında bulunan hemzemin geçitte asılı kalan Ö.Ş. yönetimindeki 78 ABJ 724 plakalı kamyonet ile K.Ö. idaresindeki DE 22008 nolu TCDD'ye ait yük treni çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. - KARABÜK