Karabük'te Yük Treni Kamyonete Çarptı - Son Dakika
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Karabük'te Yük Treni Kamyonete Çarptı

Karabük\'te Yük Treni Kamyonete Çarptı

Karabük'te hemzemin geçitte kamyonet ile yük treni çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

09.02.2024 15:46
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Karabük'te yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarparken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Kavşağ'ında bulunan hemzemin geçitte asılı kalan Ö.Ş. yönetimindeki 78 ABJ 724 plakalı kamyonet ile K.Ö. idaresindeki DE 22008 nolu TCDD'ye ait yük treni çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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