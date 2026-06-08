Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası! - Son Dakika
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Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası!

Karabük\'te Zincirleme Trafik Kazası!
08.06.2026 14:46
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Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kameralarında görüntülendi, 2 yaralı.

Karabük'te 5 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde 100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de meydana geldi. Bilge Kent Sitesi içerisinden çıkarak dönüş yapmak isteyen bir otomobil nedeniyle aynı yönde seyreden başka bir sürücünün yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, dönüş yapmakta olan otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan iki araca daha çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kazada 78 SG 876 plakalı aracın sürücüsü S.Y. ile 78 ABY 384 plakalı aracın sürücüsü M.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, dönüş yapmak isteyen otomobil nedeniyle manevra yapan aracın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği, ardından karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı ve diğer araçların da kazaya karıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası! - Son Dakika

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