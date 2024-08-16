Karabük'teki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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Karabük'teki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Karabük\'teki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınların devam ettiği bazı alanlarda ise müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

16.08.2024 20:57  Güncelleme: 21:08
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla son durumu açıkladı. Vali Yavuz, yangınların her iki bölgede de kısmen kontrol altına alındığını, ancak bazı alanlarda yangının hala devam ettiğini belirtti.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada "Bugün öğleden sonra, yaklaşık 15.00 sularında hem Ovacık ilçemizde Alınca köyümüz sınırları içinde hem de Safranbolu ilçemizin Ovacuma tarafındaki Ulu Yayla mevkiinde iki orman yangınımız çıktı. İki yangınımızı da hem Orman İşletme Müdürlüklerimize bağlı arazözlerimiz, su tankerlerimiz, belediyelerimize ait, Özel İdaremize ait ve diğer kurumlarımıza ait araçlarımız müdahale ediyor. Ovacık'ta şu ana kadar yaklaşık 17-18 hektarlık bir alanda ormanımız zarar gördü. Safranbolu Ovacuma Ulu Yayla mevkiinde ise yaklaşık 5 hektarlık bir alanda örtü yangını meydana çıktı. Ovacık'taki yangınımız iki uç noktada devam ediyor, diğer alanlar arkadaşlarımızın gayretli ve özverili müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Fakat iki uç noktadaki tepe yangını zaman zaman örtü altı yangını şeklinde devam ediyor" dedi.

Yangınlar sonucunda Safranbolu'da 3 evin zarar gördüğünü ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ifade eden Vali Yavuz, yerleşim yerlerine ilişkin şu an için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu olmadığını belirtti. Ovacık'ta ise can ve mal kaybı yaşanmadığını ekledi. Vali Yavuz, yangınla mücadele eden tüm ekiplerin fedakarca çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan yerleşim yerlerimize sirayet eden Ovacık'ta herhangi bir sıkıntı yok. İki köyümüze yakın ve Beydini ve Alınca ikisine de yaklaşık kuş uçuşu 1-2 kilometre mesafede. Oralarda da tedbirlerimizi aldık. Gerçekten orman işletme müdürlüklerimize, belediyelerimize ve diğer kurumlarımıza ait araç ve personeller, ilk andan itibaren yangınlara müdahale ediyor. Şu anda gecenin bu saatinde, hortum çekerek, su indirerek, tepe yangını olan iki noktaya müdahale ediyorlar. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu iki noktadaki yangınımızı kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlarız" diye konuştu.

Yangınların kontrol altına alınmasında rüzgarın etkisine de dikkat çeken Vali Yavuz, rüzgarın zaman zaman yangının yayılmasına neden olduğunu, ancak şu anda rüzgarın sakinleştiğini ve bu durumu fırsata çevireceklerini aktardı. Yavuz, "Tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve en kısa sürede yangını kontrol altına almayı ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'teki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

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