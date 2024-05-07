Karabük'ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
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Karabük'ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması: 4 yaralı

Karabük\'ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması: 4 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde meydana gelen kazada, işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, servis aracının sürücüsü ve otomobil sürücüsü ile 2 kişi yaralandı.

07.05.2024 15:33
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Karabük'ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe merkezine bağlı Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plaka Ford Transit marka işçi servisi ile karşı istikametten gelen İ.Ç. idaresindeki Tofaş marka 34 FDL 077 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve B.Ç. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika

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