Karabük\'ün Ovacık ilçesinde orman yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Güneysaz köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, 7 adet arazöz, 2 adet su ikmal ve 2 adet ilk müdahale aracı sevk edildi.
Söndürme çalışmaları devam ederken, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. - KARABÜK
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